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Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА по жилым кварталам Берислава: есть раненый

Иллюстративное фото: войска РФ атаковали Берислав, и в результате удара ранен местный житель (Getty Image)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты сегодня днем, 30 ноября, снова атаковали Берислав Херсонской области. Захватчики сбросили взрывчатку с беспилотника по жилому кварталу города, в результате чего был ранен местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Бериславской районной государственной администрации (РГА) Владимира Литвинова.

"Из-за вражеской атаки Берислав ранен местный житель. Оккупанты, используя беспилотный летательный аппарат, совершили сброс взрывчатки по жилым кварталам города", - рассказал чиновник.

Ранения в результате российской атаки получил 53-летний мужчина.

В РГА отметили, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстрелы Берислава и Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

Напомним, что российские военные не редко сбрасывают взрывчатки с дронов по городу Берислав и его жителям. Так, в прошлый раз такая "тактика" интервентов применялась 23 ноября. Тогда террористы ВС РФ атаковали беспилотником гражданского в этом городе, и мужчина погиб.

Перед этим росармия всего за полтора часа сбросила на Херсонскую область 25 авиабомб. В результате были разрушения и пострадавшие, в том числе и в Бериславе.

Сегодня, 30 ноября, российские войска из артиллерии атаковали село Садовое под Херсоном, и тогда из-за вражеского обстрела погибли три человека.

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