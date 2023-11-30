Россияне сбросили взрывчатку с БПЛА по жилым кварталам Берислава: есть раненый

"Из-за вражеской атаки Берислав ранен местный житель. Оккупанты, используя беспилотный летательный аппарат, совершили сброс взрывчатки по жилым кварталам города", - рассказал чиновник.

Ранения в результате российской атаки получил 53-летний мужчина.

В РГА отметили, что пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстрелы Берислава и Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают освобожденную правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

Напомним, что российские военные не редко сбрасывают взрывчатки с дронов по городу Берислав и его жителям. Так, в прошлый раз такая "тактика" интервентов применялась 23 ноября. Тогда террористы ВС РФ атаковали беспилотником гражданского в этом городе, и мужчина погиб.

Перед этим росармия всего за полтора часа сбросила на Херсонскую область 25 авиабомб. В результате были разрушения и пострадавшие, в том числе и в Бериславе.

Сегодня, 30 ноября, российские войска из артиллерии атаковали село Садовое под Херсоном, и тогда из-за вражеского обстрела погибли три человека.