ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни скинули півторатонну бомбу на Красногорівку. Поліція показала відео наслідків

Красногорівка, Вівторок 26 березня 2024 18:04
UA EN RU
Росіяни скинули півторатонну бомбу на Красногорівку. Поліція показала відео наслідків Архівне фото: Росіяни скинули півторатонну бомбу на Красногорівку (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові скинули півторатонну авіабомбу на Красногорівку в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали три жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Правоохоронці зазначили, що бомбу росіяни скинули на п'ятиповерхівку. У перші години після обстрілу на місці працював екіпаж "Білий Ангел".

"Поліцейські евакуювали трьох постраждалих і двох жінок, які попросили забрати їх із пекла" , - пише поліція.

Також правоохоронці уточнили, що на виїзді з міста група мало не потрапила під ворожий удар.

Росіяни обстрілюють населені пункти в Україні

Сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих від обстрілу Одеси 25 березня зросла до 10 осіб. Троє з них перебувають у лікарні.

Також сьогодні в Харкові зафіксували "приліт" в одному з районів після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги в регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Красногоровка Війна в Україні
NEWS
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"
Викрадений Росією у 2014 році. Що відомо про ВДК "Костянтин Ольшанський"
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи