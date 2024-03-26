Росіяни скинули півторатонну бомбу на Красногорівку. Поліція показала відео наслідків
Російські військові скинули півторатонну авіабомбу на Красногорівку в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали три жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Правоохоронці зазначили, що бомбу росіяни скинули на п'ятиповерхівку. У перші години після обстрілу на місці працював екіпаж "Білий Ангел".
"Поліцейські евакуювали трьох постраждалих і двох жінок, які попросили забрати їх із пекла" , - пише поліція.
Також правоохоронці уточнили, що на виїзді з міста група мало не потрапила під ворожий удар.
Росіяни обстрілюють населені пункти в Україні
Сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих від обстрілу Одеси 25 березня зросла до 10 осіб. Троє з них перебувають у лікарні.
Також сьогодні в Харкові зафіксували "приліт" в одному з районів після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги в регіоні.
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