Росіяни скинули півторатонну бомбу на Красногорівку. Поліція показала відео наслідків

Російські військові скинули півторатонну авіабомбу на Красногорівку в Донецькій області. Унаслідок цього постраждали три жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Правоохоронці зазначили, що бомбу росіяни скинули на п'ятиповерхівку. У перші години після обстрілу на місці працював екіпаж "Білий Ангел".

"Поліцейські евакуювали трьох постраждалих і двох жінок, які попросили забрати їх із пекла" , - пише поліція.

Також правоохоронці уточнили, що на виїзді з міста група мало не потрапила під ворожий удар.

Росіяни обстрілюють населені пункти в Україні

Сьогодні стало відомо, що кількість постраждалих від обстрілу Одеси 25 березня зросла до 10 осіб. Троє з них перебувають у лікарні.

Також сьогодні в Харкові зафіксували "приліт" в одному з районів після вибуху. Він прогримів до оголошення повітряної тривоги в регіоні.