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Россияне сбросили полуторатонную бомбу на Красногоровку. Полиция показала видео последствий

Красногоровка, Вторник 26 марта 2024 18:04
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Россияне сбросили полуторатонную бомбу на Красногоровку. Полиция показала видео последствий Архивное фото: Россияне сбросили полуторатонную бомбу на Красногоровку (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные сбросили полуторатонную авиабомбу на Красногоровку в Донецкой области. В результате этого пострадали три женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Правоохранители отметили, что бомбу россияне сбросили на пятиэтажку. В первые часы после обстрела на месте работал экипаж "Белый Ангел".

"Полицейские эвакуировали трех пострадавших и двух женщин, которые попросили забрать их из ада", - пишет полиция.

Также правоохранители уточнили, что на выезде из города группа чуть не попала под вражеский удар.

Россияне обстреливают населенные пункты в Украине

Сегодня стало известно, что количество пострадавших от обстрела Одессы 25 марта возросло до 10 человек. Трое из них находятся в больнице.

Также сегодня в Харькове зафиксирован "прилет" в одном из районов после взрыва. Он прогремел до объявления воздушной тревоги в регионе.

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