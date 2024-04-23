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Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені

Фото: обстріл Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники скинули керовану авіабомбу на місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок атаки постраждали пʼятеро осіб.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані", - повідомив він. 

Крім того, через атаку на місто пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

 

Фото: обстріл Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin)

Атаки росіян на Донецьку область

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Донецької області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Так, 13 квітня внаслідок ворожих обстрілів в Донецькій області загинули три людини, ще чотири - отримали поранення.

Крім того, 9 квітня російська армія завдала удару по Слов'янську. Жителям міста рекомендували найближчими днями не виходити з дому.

Також 9 квітня окупанти обстріляли місто Костянтинівка. Є постраждалі та загиблі.

А 8 квітня загарбники завдали ударів по Часовому Яру і Селидовому. Повідомлялось про жертв та поранених.

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