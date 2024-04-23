Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку, є поранені

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - п'ятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані", - повідомив він.

Крім того, через атаку на місто пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний об'єкт.

Фото: обстріл Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin)