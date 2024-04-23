Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку, есть раненые

Атаки россиян на Донецкую область

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Донецкой области, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Так, 13 апреля в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, еще четыре - получили ранения.

Кроме того, 9 апреля российская армия нанесла удар по Славянску. Жителям города рекомендовали в ближайшие дни не выходить из дома.

Также 9 апреля кафиры обстреляли город Константиновка. Есть пострадавшие и погибшие.

А 8 апреля захватчики нанесли удары по Временному Яру и Селидову. Сообщалось о жертвах и раненых.

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