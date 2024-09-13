Росіяни скинули КАБи на Ямпіль Сумської області: є жертви, серед поранених дитина

Окупанти скинули КАБ на Ямпіль Сумської області 13 вересня. Двоє людей загинули, серед поранених - 4-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську облпрокуратуру.
За даними слідства, близько 09:00, окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямполя Шосткинського району.
"Унаслідок атаки загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем, також за медичною допомогою звернулось троє цивільних, серед яких дитина", - йдеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що у лікарні помер 54-річний чоловік, який отримав поранення.
"Відтак, станом на 11.30 вже двоє загиблих. Пораненій дитині - 4 роки", - додали у відомстві.
Крім того, пошкоджені приватні будинки, приміщення аптеки.
Наслідки обстрілу Ямполя Сумської області 13 вересня (t.me/prokuraturasumy)
Обстріли Сумської області останніми днями значно почастішали. Окрім Ямполя, 13 вересня окупанти вдарили по Охтирці. Пошкоджено багатоповерхівку, три транспортні засоби, господарські споруди та приміщення місцевого підприємства. Обійшлося без постраждалих.
Крім того, у ніч на 12 вересня росіяни масово атакували Конотоп, 14 людей поранено. У місті фіксували кілька "прильотів", ситуація зі світлом у Конотопі одразу після атаки була критичною. Вже 13 вересня стало відомо, що у лікарні помер один із постраждалих через атаку на Конотоп, 42-річний чоловік.
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