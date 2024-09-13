Россияне сбросили КАБы на Ямполь Сумской области: есть жертвы, среди раненых ребенок

По данным следствия, около 09:00, оккупанты сбросили, по предварительным данным, четыре управляемых авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямполя Шосткинского района.

"В результате атаки погиб 60-летний мужчина, который ехал на своем авто по поселку, также за медицинской помощью обратились трое гражданских, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в больнице скончался 54-летний мужчина, получивший ранение.

"Следовательно, по состоянию на 11.30 уже двое погибших. Раненому ребенку - 4 года", - добавили в ведомстве.

Кроме того, повреждены частные дома, помещение аптеки.

Последствия обстрела Ямполя Сумской области 13 сентября (t.me/prokuraturasumy)