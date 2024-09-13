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Россияне сбросили КАБы на Ямполь Сумской области: есть жертвы, среди раненых ребенок

Фото: россияне сбросили КАБы на Ямполь Сумской области 13 сентября (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты сбросили КАБы на Ямполь Сумской области 13 сентября. Двое людей погибли, среди раненых - 4-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую облпрокуратуру.

По данным следствия, около 09:00, оккупанты сбросили, по предварительным данным, четыре управляемых авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямполя Шосткинского района.

"В результате атаки погиб 60-летний мужчина, который ехал на своем авто по поселку, также за медицинской помощью обратились трое гражданских, среди которых ребенок", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в больнице скончался 54-летний мужчина, получивший ранение.

"Следовательно, по состоянию на 11.30 уже двое погибших. Раненому ребенку - 4 года", - добавили в ведомстве.

Кроме того, повреждены частные дома, помещение аптеки.

 

Последствия обстрела Ямполя Сумской области 13 сентября (t.me/prokuraturasumy)

Обстрелы Сумской области

Обстрелы Сумской области в последние дни значительно участились. Кроме Ямполя, 13 сентября оккупанты ударили по Ахтырке. Повреждена многоэтажка, три транспортных средства, хозяйственные сооружения и помещения местного предприятия. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ночь на 12 сентября россияне массированно атаковали Конотоп, 14 человек ранены. В городе фиксировали несколько "прилетов", ситуация со светом в Конотопе сразу после атаки была критической. Уже 13 сентября стало известно, что в больнице умер один из пострадавших из-за атаки на Конотоп, 42-летний мужчина.

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