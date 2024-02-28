Росіяни скинули КАБ на вокзал у Великому Бурлуку: серед жертв може бути дитина

Російські окупанти завдали авіаційного удару по вокзалу в селі Великий Бурлук в Куп'янському районі Харківської області. В результаті атаки загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова під час ефіру телемарафону та Telegram-канал МВС України.

"За нашою інформацією, дві людини загинули. Можливо, загинула дитина. Ця інформація зараз перевіряється", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що попри те, що вокзал у Великому Бурлуку не використовувався як транспортний об’єкт, там все ж перебували цивільні люди.

Також Синєгубов наголосив, що неодноразово під час атак на Великий Бурлук травми отримували діти. У зв'язку з чим, за словами глави ОВА, нині розглядається питання щодо евакуації неповнолітніх з даного населеного пункту.

Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що унаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік та шестирічна дівчинка.

В Національній поліції України повідомили, що дівчинка була онукою загиблого чоловіка.

Нагадаємо, що сьогодні вдень росіяни також обстріляли центр Куп'янська. Тоді окупанти також використали КАБи.

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