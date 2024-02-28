ua en ru
Ср, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне сбросили КАБ на вокзал в Великом Бурлуке: среди жертв может быть ребенок

Харьковская область, Среда 28 февраля 2024 18:14
UA EN RU
Россияне сбросили КАБ на вокзал в Великом Бурлуке: среди жертв может быть ребенок Фото: Россия сбросила КАБ на вокзал в Великом Бурлуке (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты нанесли авиационный удар по вокзалу в селе Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова во время эфира телемарафона и Telegram-канал МВД Украины.

"По нашей информации, два человека погибли. Возможно, погиб ребенок. Эта информация сейчас проверяется", - сказал Синегубов.

Он отметил, что несмотря на то, что вокзал в Великом Бурлуке не использовался как транспортный объект, там все же находились гражданские люди.

Также Синегубов отметил, что неоднократно во время атак на Великий Бурлук травмы получали дети. В связи с чем, по словам главы ОВА, сейчас рассматривается вопрос об эвакуации несовершеннолетних из данного населенного пункта.

Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что в результате обстрела погиб 48-летний мужчина и шестилетняя девочка.

В Национальной полиции Украины сообщили, что девочка была внучкой погибшего мужчины.

Напомним, что сегодня днем россияне также обстреляли центр Купянска. Тогда оккупанты также использовали КАБы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Война России против Украины
NEWS
Ближний бой. Почему участились расстрелы украинских пленных со стороны РФ и кто ответит за геноцид
Ближний бой. Почему участились расстрелы украинских пленных со стороны РФ и кто ответит за геноцид
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС