Росіяни скинули КАБ на Білопілля: є жертва та поранений

Ситуація у Сумській області

Зауважимо, що від початку літа Російська Федерація завдала більш як дві тисячі ударів лише по території Сумської області.

На тлі російського терору в області оголосили евакуацію. За словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають майже 200 населених пунктів.

Водночас вчора РБК-Україна повідомляло, як записатись на евакуацію, якщо у вас відсутні документи.

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