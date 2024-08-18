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Россияне сбросили КАБ на Белополье: есть жертва и раненый

Фото: Россияне сбросили КАБ на Белополье (t.me dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. На этот раз под ударом оказалось Белополье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации и прокуратуру Сумской области.

"Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумской области", - сообщили в ОВА,

По данным администрации, сегодня днем, 18 августа, россияне сбросили КАБ на Белополье. В результате вражеского удара, предварительно, один человек погиб и еще один получил ранения.

"На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Последствия вражеской атаки уточняются. Под завалами построек могут быть люди", - добавили в администрации.

Обновлено в 18:55.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

По данным следствия, сегодня около 16:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил КАБ на гражданскую инфраструктуру Белополья.

Средство поражения попало в дом местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также ранены 55-летняя женщина и 63-летний мужчина. 

"Повреждены по меньшей мере 5 частных домов", - добавили правоохранители.

Ситуация в Сумской области

Заметим, что с начала лета Российская Федерация нанесла более двух тысяч ударов только по территории Сумской области.

На фоне российского террора в области была объявлена эвакуация. По словам главы МВД Игоря Клименко, первоочередной эвакуации подлежат около 200 населенных пунктов.

В то же время вчера РБК-Украина сообщало, как записаться на эвакуацию, если у вас отсутствуют документы.

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