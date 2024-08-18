Россияне сбросили КАБ на Белополье: есть жертва и раненый

"Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумской области", - сообщили в ОВА,

По данным администрации, сегодня днем, 18 августа, россияне сбросили КАБ на Белополье. В результате вражеского удара, предварительно, один человек погиб и еще один получил ранения.

"На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Последствия вражеской атаки уточняются. Под завалами построек могут быть люди", - добавили в администрации.

Обновлено в 18:55.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

По данным следствия, сегодня около 16:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил КАБ на гражданскую инфраструктуру Белополья.

Средство поражения попало в дом местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также ранены 55-летняя женщина и 63-летний мужчина.

"Повреждены по меньшей мере 5 частных домов", - добавили правоохранители.