Россияне сбросили КАБ на Белополье: есть жертва и раненый

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. На этот раз под ударом оказалось Белополье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной военной администрации и прокуратуру Сумской области.
"Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумской области", - сообщили в ОВА,
По данным администрации, сегодня днем, 18 августа, россияне сбросили КАБ на Белополье. В результате вражеского удара, предварительно, один человек погиб и еще один получил ранения.
"На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Последствия вражеской атаки уточняются. Под завалами построек могут быть люди", - добавили в администрации.
Обновлено в 18:55.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.
По данным следствия, сегодня около 16:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил КАБ на гражданскую инфраструктуру Белополья.
Средство поражения попало в дом местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также ранены 55-летняя женщина и 63-летний мужчина.
"Повреждены по меньшей мере 5 частных домов", - добавили правоохранители.
Заметим, что с начала лета Российская Федерация нанесла более двух тысяч ударов только по территории Сумской области.
На фоне российского террора в области была объявлена эвакуация. По словам главы МВД Игоря Клименко, первоочередной эвакуации подлежат около 200 населенных пунктов.
В то же время вчера РБК-Украина сообщало, как записаться на эвакуацию, если у вас отсутствуют документы.
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