Росіяни скинули дві авіабомби на Костянтинівку: четверо поранених

Ситуація в районі Костянтинівки

Російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку Донецької області. Так, окупанти скинули авіабомби на житловий квартал Костянтинівки Донецької області і 20 листопада. Тоді шість людей було поранено.

Крім того, наприкінці жовтня російські військові завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Тоді внаслідок ворожих обстрілів постраждали співробітники поліції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.