Росіяни вдарили по Костянтинівці: постраждали поліцейські

Російські військові сьогодні завдали удару по Костянтинівці Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждали працівники поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та заяву українського президента Володимира Зеленського.

За даними прокуратури, сьогодні о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.

За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.

"В зоні ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми й контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років", - повідомили в прокуратурі.

Водночас у місті пошкоджено фасади багатоповерхових та приватних будинків, автомобілі, адмінбудівлі, лінії електромережі та газопровід.

Тим часом Зеленський повідомив, що в результаті удару було поранено правоохоронців.

"Сьогодні завдано удару по Костянтинівці - Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали", - заявив він.