ua en ru
Сб, 26 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили по Костянтинівці: постраждали поліцейські

Україна, Субота 26 жовтня 2024 20:23
UA EN RU
Росіяни вдарили по Костянтинівці: постраждали поліцейські Фото: Росіяни вдарили по Костянтинівці (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні завдали удару по Костянтинівці Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждали працівники поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру та заяву українського президента Володимира Зеленського.

За даними прокуратури, сьогодні о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.

За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.

"В зоні ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми й контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років", - повідомили в прокуратурі.

Водночас у місті пошкоджено фасади багатоповерхових та приватних будинків, автомобілі, адмінбудівлі, лінії електромережі та газопровід.

Тим часом Зеленський повідомив, що в результаті удару було поранено правоохоронців.

"Сьогодні завдано удару по Костянтинівці - Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали", - заявив він.

Чому росіяни б'ють по Костянтинівці

Нагадаємо, що російські війська щоденно продовжують посилювати штурми, намагаючись прорвати українську оборону Часового Яру і тим самим забезпечити собі рух на Костянтинівку.

Про можливу загрозу для Костянтинівки й від чого залежить просування агресора в бік міста, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Константиновка Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ
У Дніпрі зросла кількість загиблих після нічної атаки РФ
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція