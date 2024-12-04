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Россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку: четверо раненых

Фото: россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку 4 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска сбросили две авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК на Константиновку Донецкой области 4 декабря. Четверо человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

По данным следствия, 4 декабря, в 11:15, оккупанты нанесли два авиаудара по г. Константиновка, предварительно, оккупанты использовали "ФАБ-250" с модулем УМПК.

"В результате попадания средств поражения по одному из районов города получили ранения четверо мужчин в возрасте 29, 33, 37 и 71 лет", - говорится в сообщении.

По данным прокуроров, на момент атаки они находились возле магазина.

"У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, контузия и ушибы", - добавили в ведомстве.

Последствия атаки РФ

В городе повреждены 4 фасада многоквартирных домов, админздание, заведение питания, а также линии электросети и газопровод.

Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в районе Константиновки

Российские войска постоянно обстреливают Константиновку Донецкой области. Так, оккупанты сбросили авиабомбы на жилой квартал Константиновки Донецкой области и 20 ноября. Тогдаесть человек были ранены.

Кроме того, в конце октября российские военныенанесли удар по Константиновке Донецкой области. Тогда в результате вражеских обстрелов пострадали сотрудники полиции.

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