Росіяни завдали авіаудару по Бериславу: обвалилася частина багатоповерхівки (фото)

Російська армія сьогодні, 29 січня, завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області. Через це постраждала багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Окупанти вдарили по Бериславу", - йдеться у повідомленні. Фото: Наслідки удару (facebook.com/khoda.gov.ua) Зазначається, що керована авіабомба влучила поблизу багатоповерхівки. "За попередньою інформацією - без жертв", - додали в ОВА. Ситуація в Херсонській області Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації. Вчора повідомлялось, що російські окупанти скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі. До цього російські терористи зранку атакували дронами Берислав. Внаслідок удару загинув цивільний.