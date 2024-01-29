ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни завдали авіаудару по Бериславу: обвалилася частина багатоповерхівки (фото)

Берислав, Понеділок 29 січня 2024 20:20
UA EN RU
Росіяни завдали авіаудару по Бериславу: обвалилася частина багатоповерхівки (фото) Архівне фото: Росіяни завдали авіаудару по Бериславу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 29 січня, завдала авіаудару по Бериславу в Херсонській області. Через це постраждала багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Окупанти вдарили по Бериславу", - йдеться у повідомленні.

Росіяни завдали авіаудару по Бериславу: обвалилася частина багатоповерхівки (фото)

Фото: Наслідки удару (facebook.com/khoda.gov.ua)

Зазначається, що керована авіабомба влучила поблизу багатоповерхівки.

"За попередньою інформацією - без жертв", - додали в ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Вчора повідомлялось, що російські окупанти скинули вибухівку на цивільного чоловіка в Бериславі.

До цього російські терористи зранку атакували дронами Берислав. Внаслідок удару загинув цивільний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда