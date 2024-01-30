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Влучили у "Пункт незламності". Росія завдала авіаудару по Бериславському району

Вівторок 30 січня 2024 15:19
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Влучили у "Пункт незламності". Росія завдала авіаудару по Бериславському району Фото: Росія скинула авіабомбу по Херсонській області 30 січня (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія сьогодні, 30 січня, завдала авіаудару по Бериславському району в Херсонській області. Окупанти влучили у житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

За даними ОВА, росіяни атакували в обід. Під їх обстріл потрапили два населені пункти Бериславського району. Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі "Пункту незламності".

За попередніми даними ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Фото: Росія скинула авіабомбу по Херсонській області 30 січня (t.me/khersonskaODA)

Нічний обстріл України

У Київській області лунали вибухи сьогодні вночі, 30 грудня. Було зафіксовано рух ворожих безпілотників, в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Кореспонденти РБК-Україна також повідомляли про звуки вибухів у Білій Церкві Київської області.

В регіоні та низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

Також Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про кілька груп ворожих ударних БпЛА в Черкаській області, які рухалися в напрямку Вінницької та Київської областей.

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Херсон Війна Росії проти України Берислав
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