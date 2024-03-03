Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового, багато поранених

"Курахове потрапило під вогонь сьогодні в обід - ворог поцілив у самий центр міста, пошкодив щонайменше 15 багатоповерхівок. За попередньою інформацією, росіяни використали керовану авіабомбу", - розповів глава ОВА у своєму Telegram-каналі.

Станом на 16:00 відомо про 16 поранених, двоє з яких у важкому стані. Усі поранені, за словами Філашкіна, перебувають у лікарні та отримують всю необхідну медичну допомогу.

"На місці злочину працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники", - додав він.

Обстріли Донецької області

Росіяни не полишають спроб захопити територію Донецької області, а також продовжують тероризувати мирних мешканців.

Уночі окупанти чотирма ракетами "С-300" вдарили по Мирнограду. В результаті травми отримали троє місцевих жителів. А вранці ворог атакував Покровськ. Там відомо про трьох поранених.

Кількома днями раніше під ворожим обстрілом була Костянтинівка. Там окупанти атакували відділок поліції, а також лікарню.

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