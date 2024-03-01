ua en ru
Пт, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни ракетами вдарили по відділку поліції та лікарні в Костянтинівці (відео)

Костянтинівка, П'ятниця 01 березня 2024 16:52
UA EN RU
Росіяни ракетами вдарили по відділку поліції та лікарні в Костянтинівці (відео) Фото: Росіяни ракетами вдарили по відділку поліції та лікарні в Костянтинівці (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні вночі ракетами вдарили по Костянтинівці в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждав відділ поліції, а також лікарня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області і ДСНС України.

Зазначається, що окупанти били по місту ракетами "С-300". Одна з ракет влучила в адмінбудівлю поліції, це вже 37-й пошкоджений поліцейський відділок Донецької області.

"Унаслідок атаки руйнувань також зазнали лікарня, два дитячих садочки, хлібозавод, дві будівлі промислового підприємства, 10 житлових будинків, з яких 6 багатоквартирних, автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gunp)

Правоохоронці збирають докази воєнного злочину, приймають заяви, встановлюють, кому потрібна допомога та евакуація. Зібрані правоохоронцями матеріали будуть направлені до СБУ.

Робота рятувальників

У ДСНС повідомили, що через обстріл міста виникла пожежа у двоповерховій будівлі закладу охорони здоров'я.

Під час ліквідації пожежі з другого поверху будівлі співробітники ДСНС врятували чоловіка 1956 року народження.

Обстріл населених пунктів України

Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши як дрони типу "Шахед", так і ракети. ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих безпілотників.

Також у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Константиновка Війна в Україні
NEWS
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня