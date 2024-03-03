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Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово, много раненых

Фото: россияне сбросили авиабомбу на Курахово (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне днем сбросили авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. В результате авиаудара пострадали 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу", - рассказал глава ОВА в своем Telegram-канале.

По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все раненые, по словам Филашкина, находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь.

"На месте преступления работают представители местных властей, полиция и спасатели", - добавил он.

 

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Ночью оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

Несколькими днями раньше под вражеским обстрелом была Константиновка. Там оккупанты атаковали отделение полиции, а также больницу.

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Российская ФедерацияДонецкая областьКураховоАвиаударыВойна России против Украины