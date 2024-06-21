Росіяни скинули авіабомбу на Селидове: є загиблі та поранені (фото)

"Дві людини загинули і три пораненв внаслідок удару по Селидовому. Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - в зоні ураження опинилася житлова забудова", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, пошкоджено п'ять п'ятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.

Наслідки обстрілу Селидового 21 червня (t.me/VadymFilashkin)