Россияне сбросили авиабомбу на Селидово: есть погибшие и раненые (фото)

Обстрелы Селидово

Селидово - город в Покровском районе Донецкой области. Российские войска в последнее время часто обстреливают город. Буквально 5 июня оккупанты обстреляли Селидово, семь человек пострадали.

Добавим, что ситуация на Покровском направлении фронта остается напряженной. Как ранее рассказывали в ОСГВ "Хортица", ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

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