RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне сбросили авиабомбу на Селидово: есть погибшие и раненые (фото)

Фото: россияне сбросили авиабомбу на Селидово 21 июня (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

21 июня российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. Двое людей погибли, еще трое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Два человека погибли и три раненых в результате удара по Селидову. Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - в зоне поражения оказалась жилая застройка", - рассказал он.

Кроме того, по данным главы ОВА, повреждены пять пятиэтажек, шесть частных домов и автомобиль.

 

Последствия обстрела Селидово 21 июня (t.me/VadymFilashkin)

Обстрелы Селидово

Селидово - город в Покровском районе Донецкой области. Российские войска в последнее время часто обстреливают город. Буквально 5 июня оккупанты обстреляли Селидово, семь человек пострадали.

Добавим, что ситуация на Покровском направлении фронта остается напряженной. Как ранее рассказывали в ОСГВ "Хортица", ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине