Россияне сбросили авиабомбу на Селидово: есть погибшие и раненые (фото)

21 июня российские войска обстреляли Селидово Донецкой области. Двое людей погибли, еще трое ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Два человека погибли и три раненых в результате удара по Селидову. Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - в зоне поражения оказалась жилая застройка", - рассказал он.
Кроме того, по данным главы ОВА, повреждены пять пятиэтажек, шесть частных домов и автомобиль.
Последствия обстрела Селидово 21 июня (t.me/VadymFilashkin)
Селидово - город в Покровском районе Донецкой области. Российские войска в последнее время часто обстреливают город. Буквально 5 июня оккупанты обстреляли Селидово, семь человек пострадали.
Добавим, что ситуация на Покровском направлении фронта остается напряженной. Как ранее рассказывали в ОСГВ "Хортица", ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.
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