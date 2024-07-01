Росіяни скинули авіабомбу на приватний сектор в Донецькій області: серед ранених є дитина

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в прокуратурі, вчора о десятій годині вечора, російська армія скинула авіабомбу на місто Цукурине. Снаряд окупантів поцілив по приватному сектору. Попередньо, ворог завдав удару "ФАБ-500"

"Внаслідок атаки зазнали тілесних ушкоджень 51-річна жінка та її донька 14 років. Також травмовано 4 місцевих жителів віком від 47 до 74 років. У потерпілих діагностовано забої та осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, від влучання засобу ураження пошкоджено 21 домоволодіння й автомобілі.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - повідомили у пресслужбі.