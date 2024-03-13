Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Мирнограде: есть жертвы и раненые

Российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Мирнограде Донецкой области. Два человека погибли, еще 5 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко, Донецкую облпрокуратуру.

Как рассказал Филашкин, вчера около 23 часов россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" - попали в пятиэтажку.

"Два человека погибли и 5 ранены в результате ночных обстрелов Мирнограда. Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку - она не получила физических травм", - отметил глава ОВА.

Фото с места удара РФ по Мирнограду Донецкой области (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Всего ударом повреждено 4 дома.

"Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Поисковая операция на месте происшествия завершена", - добавил он.

По данным главы МВД, в Мирнограде 6 человек спасены из-под завалов, из них 1 ребенок.

Как рассказали в Донецкой облпрокуратуре, снаряд попал в жилмассив, где пострадали мужчины 19, 26 и 44 лет и женщины 46 и 77 лет.

"У пострадавших обнаружили минно-взрывные травмы, ушибы головы и тела, а также перелом. Из-под завалов одного из зданий спасатели получили погибших 76-летнюю женщину и мужчину 68 лет", - добавили в ведомстве.

Удары по домам в Сумах и в Кривом Роге

В целом, как отметил Клименко, за последние часы из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины - Мирнограде, Сумах и Кривом Роге.

Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах. Уничтожено около полутора десятков квартир, тушение пожара продолжается.

"Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека", - добавил Клименко.

Тем временем в Кривом Роге возросло количество жертв ракетного удара до 4 человек.

"Ночью в медицинском заведении умерла женщина. Общее количество погибших и пострадавших - более полусотни", - резюмировал глава МВД.