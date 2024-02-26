Росіяни скинули авіабомби на Сумську область: загинуло подружжя (відео)

Російські війська обстріляли Сумську область 26 лютого, скинувши авіабомби на Юнаківську громаду. Місцеві нарахували чотири вибухи, загинули люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Сьогодні, 26 лютого, о 2:15, був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що ворог застосував керовані авіаційні бомби, зафіксовано 4 вибухи.
"Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома", - констатували в ОВА, додавши, що зруйновано один приватний житловий будинок, ще 5 пошкоджено.
Вранці 20 лютого російські війська атакували Сумську область, застосувавши артилерію та авацію. Спочатку повідомлялося про загибель двох людей.
Крім того, 20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.
Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.
А 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.
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