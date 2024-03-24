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Росіяни скинули авіабомби на селище в Сумській області, вдарили по енергооб'єкту

Фото: внаслідок авіаудару по селищу в Сумській області пошкоджені будинки та енергооб'єкт (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

У Сумській області селище Перемога Білопільської громади зазнало ворожого авіаційного удару сьогодні вдень, 24 березня. Війська РФ атакували об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це заявив Білопільський міський голова Юрій Зарко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За його словами, у неділю після першої години дня російські загарбники скинули три фугасні авіабомби на населений пункт.

В результаті удару було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Крім того, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, автомобілі та гаражі.

Міський голова розповів, що внаслідок ворожої атаки у селищі зникло електропостачання, водопостачання та газ.

"Обстріляли дуже сильно. В результаті пошкоджені будинки, автомобілі, гаражі й об'єкт енергетичної інфраструктури. У селі тимчасово немає світла, газу та води", - розповів Зарко.

Він додав, що люди не постраждали.

Удари РФ по Сумській області

Зазначимо, що війська РФ постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують із РФ. У середині березня повідомлялося, що російські загарбники щодня збільшують кількість обстрілів Сумської області, використовуючи для ударів весь свій військовий арсенал.

Так, 23 березня за добу ворог завдав, більшою мірою по прикордонню регіону, понад 250 ударів, і внаслідок ударів був поранений.

Нагадаємо, 20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.

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