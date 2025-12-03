Росіяни скинули 9 бомб на Слов'янськ: влучили у висотку, серед поранених дві дитини

"Щонайменше 8 поранених, у тому числі 2 дитини, внаслідок численних ударів по Слов'янську. Сьогодні росіяни скинули на місто 9 авіабомб, одна із них влучила у багатоповерхівку", - розповів він.

Філашкін зазначив, що всі постраждалі наразі отримують необхідну медичну допомогу.

Голова ОВА додав, що на Донеччині вже не залишилось безпечних місць, і закликав цивільних осіб своєчасно евакуюватися.

Правоохоронці повідомили, що влучання зафіксовані в кількох районах міста. На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, парамедики поліції, вибухотехніки, патрульна поліція, ДСНС та інші профільні служби.

Фото: наслідки ударів авіабомбами РФ по Слов'янську (t.me/UA_National_Police)

У поліції зазначили, що кількох людей вдалося дістати з-під руїн. Наразі правоохоронці обстежують пошкоджені локації та надають допомогу постраждалим. Рятувальні роботи тривають.