RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне сбросили 9 бомб на Славянск: попали в высотку, среди раненых два ребенка

Фото: в результате вражеского обстрела пострадали восемь человек (facebook com Сергей Крук)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 3 декабря, российские оккупанты ударили авиационными бомбами по Славянску. Известно о восьми пострадавших, среди них два ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

"По меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 ребенка, в результате многочисленных ударов по Славянску. Сегодня россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку", - рассказал он.

Филашкин отметил, что все пострадавшие сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

Председатель ОВА добавил, что в Донецкой области уже не осталось безопасных мест, и призвал гражданских лиц своевременно эвакуироваться.

 

Обстрелы Украины 3 декабря

Напомним, сегодня вечером в Кривом Роге произошло попадание баллистической ракеты, предварительно типа Искандер-М, в административное здание города.

Согласно предварительным данным, в результате удара повреждены несколько многоэтажных жилых домов, расположенных рядом с местом прилета. Предварительно ранена одна женщина, ее состояние не тяжелое.

Кроме того, сегодня днем в Харькове прогремел взрыв, предварительно, пострадали несколько человек. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что, по предварительной информации, в результате вражеского удара есть двое пострадавших.

В ночь на 3 декабря россияне атаковали дронами Днепропетровскую область. Под удар врага попала Терновка Павлоградского района, где погибли двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет. Еще три человека получили ранения и были госпитализированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине