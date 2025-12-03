Россияне сбросили 9 бомб на Славянск: попали в высотку, среди раненых два ребенка

"По меньшей мере 8 раненых, в том числе 2 ребенка, в результате многочисленных ударов по Славянску. Сегодня россияне сбросили на город 9 авиабомб, одна из них попала в многоэтажку", - рассказал он.

Филашкин отметил, что все пострадавшие сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

Председатель ОВА добавил, что в Донецкой области уже не осталось безопасных мест, и призвал гражданских лиц своевременно эвакуироваться.