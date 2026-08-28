Росіяни скинули 4 КАБи на термінал "Нової пошти" в Сумах

У Сумах ворог скинув 4 КАБи на термінал компанії, пошкодивши також 3 вантажівки.

Усі співробітники живі.

Наразі триває оцінка наслідків атаки. У компанії пообіцяли компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'язатися з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

Попри атаки, "Нова пошта" продовжує працювати. Компанія зазначає, що актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті.