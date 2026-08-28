Россияне сбросили 4 КАБа на терминал "Новой почты" в Сумах

В Сумах враг сбросил 4 КАБа на терминал компании, повредив также 3 грузовика.

Все сотрудники живы.

В настоящее время идет оценка последствий атаки. В компании пообещали компенсировать клиентам полную объявленную ценность поврежденных отправлений и связаться с каждой, чтобы сообщить детали возмещения.

Несмотря на атаки, "Новая почта" продолжает работать. Компания отмечает, что актуальный статус отправок можно просмотреть в мобильном приложении и на официальном сайте.