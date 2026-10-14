Росіяни скаржаться на збої в роботі низки інтернет-сервісів після удару по мегадата-центру

Українська компанія Fire Point підтвердила ураження дата-центру, написавши: "Ну ви ж не думали, що все обмежиться лише "Яндексом"? "Сбербанк", приймай естафету".

Крім того, 11 жовтня дрони зупинили роботу дата-центру "Яндекса" у Володимирській області, після чого в країні перестали працювати десятки сервісів. Компанія сама визнала, що об'єкт вийшов з ладу.