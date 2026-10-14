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Росіяни скаржаться на збої в роботі низки інтернет-сервісів після удару по мегадата-центру

13:04 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: жителі Москви користуються мобільними телефонами (Getty Images)

У Росії фіксують збої в роботі низки інтернет-сервісів після нічної атаки на дата-центр "Сбербанку" в Балакові Саратовської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані російського сервісу моніторингу збоїв DETECTOR404.

За даними сервісу, скарги надходили на роботу Mail.Ru, "Облако Mail.ru", "Контур", "Точка Банку", VK WorkSpace, "ВКонтакте", "Самокату", amoCRM, GigaChat, "Сбербанку", Ozon, "СкайНет" у Санкт-Петербурзі, MangaBuff, "Яндекс Пей", а також PUBG: BATTLEGROUNDS.

Водночас на момент публікації частина платформ уже мала статус "Працює". Зокрема, це стосувалося "Точка Банку", "ВКонтакте", VK WorkSpace, amoCRM і "Самокату".

Фото: збої в роботі інтернет-сервісів у Росії (скриншот)

Що відомо про атаку дата-центру "Сбербанку"

Мегадата-центр "Сбербанку" в Балакові Саратовської області атакували в ніч на 14 жовтня. Після десятків вибухів у місті спалахнула пожежа.

Українська компанія Fire Point підтвердила ураження дата-центру, написавши: "Ну ви ж не думали, що все обмежиться лише "Яндексом"? "Сбербанк", приймай естафету".

Крім того, 11 жовтня дрони зупинили роботу дата-центру "Яндекса" у Володимирській області, після чого в країні перестали працювати десятки сервісів. Компанія сама визнала, що об'єкт вийшов з ладу.

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