Россияне жалуются на сбои в работе ряда интернет-сервисов после удара по мегадату-центру

В России фиксируют сбои в работе ряда интернет-сервисов после ночной атаки на дата-центр Сбербанка в Балакове Саратовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные российского сервиса мониторинга сбоев DETECTOR404.
По данным сервиса, жалобы поступали на работу Mail.Ru, "Облако Mail.ru", "Контур", "Точка Банка", VK WorkSpace, "ВКонтакте", "Самокату", amoCRM, GigaChat, "Сбербанке", Ozon, "СкайНет" в Санкт-Петербурге, PGA BATTLEGROUNDS.
В то же время, на момент публикации часть платформ уже имела статус "Работает". В частности, это касалось "Точка Банка", "ВКонтакте", VK WorkSpace, amoCRM и "Самоката".
Мегадата-центр "Сбербанка" в Балакове Саратовской области атаковали в ночь на 14 октября. После десятков взрывов в городе загорелся пожар.
Украинская компания Fire Point подтвердила поражение дата-центра, написав: "Ну вы же не думали, что все ограничится только "Яндексом"? "Сбербанк", принимай эстафету".
Кроме того, 11 октября дроны приостановили работу дата-центра "Яндекса" во Владимирской области, после чего в стране перестали работать десятки сервисов. Компания сама признала, что объект вышел из строя.