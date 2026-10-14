Россияне жалуются на сбои в работе ряда интернет-сервисов после удара по мегадату-центру

По данным сервиса, жалобы поступали на работу Mail.Ru, "Облако Mail.ru", "Контур", "Точка Банка", VK WorkSpace, "ВКонтакте", "Самокату", amoCRM, GigaChat, "Сбербанке", Ozon, "СкайНет" в Санкт-Петербурге, PGA BATTLEGROUNDS.

В то же время, на момент публикации часть платформ уже имела статус "Работает". В частности, это касалось "Точка Банка", "ВКонтакте", VK WorkSpace, amoCRM и "Самоката".

Фото: сбои в работе интернет-сервисов в России (скриншот)

Что известно об атаке дата-центра "Сбербанка"

Мегадата-центр "Сбербанка" в Балакове Саратовской области атаковали в ночь на 14 октября. После десятков взрывов в городе загорелся пожар.