ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне жалуются на отсутствие доступа к YouTube: больше всего страдает Москва

Украина, Четверг 08 августа 2024 12:20
UA EN RU
Россияне жалуются на отсутствие доступа к YouTube: больше всего страдает Москва Фото: в России не работает YouTube (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сегодня утром видеохостинг YouTube перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Больше жалоб о ситуации поступило из Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медуза".

Как отмечает издание, согласно данным российского сервера, к 11.20 по местному времени поступило около пяти тысяч жалоб на работу хостинга. Больше жалоб поступило из Москвы, которые составили 21% от общего количества.

"По комментариям на сайтах по мониторингу работоспособности онлайн-сервисов, видеохостинг перестал загружаться, из-за чего пользователи не могут смотреть видео или оставлять комментарии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у россиян видео не загружаются в мобильном приложении YouTube на Android у оператора МТС, хотя 7 августа ролики показывали без ограничений.

По данным издания из материалов еще одного сервиса, сбой в YouTube не коснулся других стран.

В то же время в сообщении отмечают, что в России в последние недели наблюдались перебои в работе YouTube. Источник издания на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу видеохостинга.

Недавние сбои работы сервисов и приложений в РФ

Напомним, накануне в России фиксировались проблемы по снятию наличных денег в банкоматах.

Позже были атакованы популярные мессенджеры, интернет-провайдеры и поставщики телекоммуникационных услуг, крупнейшие российские социальные сети, ряд приложений, связанных с предоставлением финансовых услуг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация YouTube Гаджеты
NEWS
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую