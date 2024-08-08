Россияне жалуются на отсутствие доступа к YouTube: больше всего страдает Москва

Сегодня утром видеохостинг YouTube перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах у пользователей России. Больше жалоб о ситуации поступило из Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медуза ".

Как отмечает издание, согласно данным российского сервера, к 11.20 по местному времени поступило около пяти тысяч жалоб на работу хостинга. Больше жалоб поступило из Москвы, которые составили 21% от общего количества.

"По комментариям на сайтах по мониторингу работоспособности онлайн-сервисов, видеохостинг перестал загружаться, из-за чего пользователи не могут смотреть видео или оставлять комментарии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у россиян видео не загружаются в мобильном приложении YouTube на Android у оператора МТС, хотя 7 августа ролики показывали без ограничений.

По данным издания из материалов еще одного сервиса, сбой в YouTube не коснулся других стран.

В то же время в сообщении отмечают, что в России в последние недели наблюдались перебои в работе YouTube. Источник издания на телекоммуникационном рынке говорил, что это связано с решением властей замедлить работу видеохостинга.