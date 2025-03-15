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Росіяни скаржаться на вибухи у Волгограді: ймовірно, дрони атакують місцевий НПЗ

Субота 15 березня 2025 04:31
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Росіяни скаржаться на вибухи у Волгограді: ймовірно, дрони атакують місцевий НПЗ Фото: росіяни чули щонайменше 10 вибухів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 15 березня невідомі дрони атакують Волгоград. За попередніми даними, під атакою опинився місцевий НПЗ і не тільки, також зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як пише канал ASTRA, після атаки дронів загорілася територія біля залізничної станції "Сарепта". Метою атаки міг стати місцевий НПЗ, який розташований приблизно за 2 кілометри від станції. У мережі також з'явилися кадри вибуху і пожежі. Дехто стверджує, що горить очерет, інші пишуть, що горить трава. Усе це сталося нібито через падіння уламків безпілотника.

За словами росіян, вони чули близько десяти вибухів в одному з районів Волгограда і в селищі Котлубань. Ба більше, вибухи нібито досі тривають. Тим часом у міському аеропорту введено план "килим".

Нагадаємо, минулої ночі невідомі дрони атакували нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край). За словами глави ЦПД Андрія Коваленка, цей НПЗ відіграє велику роль для РФ у логістиці поставок палива.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Волгоград НПЗ Пожежа
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