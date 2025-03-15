Россияне жалуются на взрывы в Волгограде: вероятно, дроны атакуют местный НПЗ

В ночь на 15 марта неизвестные дроны атакуют Волгоград. По предварительным данным, под атакой оказался местный НПЗ и не только, также зафиксирован пожар.

Как пишет канал ASTRA, после атаки дронов загорелась территория возле железнодорожной станции "Сарепта". Целью атаки мог стать местный НПЗ, который находится примерно в 2 километрах от станции. В сети также появились кадры взрыва и пожара. Некоторые утверждают, что горит камыш, другие пишут, что горит трава. Все это произошло якобы из-за падения обломков беспилотника.

По словам россиян, они слышали около десяти взрывов в одном из районов Волгограда и в поселке Котлубань. Более того, взрывы якобы до сих пор продолжаются. Тем временем в городском аэропорту введен план "ковер".