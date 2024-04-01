Россияне жалуются на "прилеты" в Белгороде: горят автомобили и дома (видео)

Белгород сегодня, 1 апреля, попал под обстрел. В городе вспыхнули частные дома и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Минобороны РФ .

Позже местные Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов. "Прилеты" пришлись в районе автомобильной парковки и частного сектора. Часть автомобилей и домов вспыхнула.

Сначала в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

Несколько дней назад жители Белгородской области слышали громкие взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о якобы работе ПВО над регионом.

До этого Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом из воздуха. В результате атак зафиксировано разрушение инфраструктуры, пострадали местные жители.

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