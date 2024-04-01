ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне жалуются на "прилеты" в Белгороде: горят автомобили и дома (видео)

Белгород, Понедельник 01 апреля 2024 17:05
UA EN RU
Россияне жалуются на "прилеты" в Белгороде: горят автомобили и дома (видео) Архивное фото: россияне жалуются на "прилеты" в Белгороде (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Белгород сегодня, 1 апреля, попал под обстрел. В городе вспыхнули частные дома и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и Минобороны РФ.

Сначала в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

Позже местные Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов. "Прилеты" пришлись в районе автомобильной парковки и частного сектора. Часть автомобилей и домов вспыхнула.

Минобороны РФ отчиталось о якобы перехвате средствами ПВО "семнадцати реактивных снарядов".

Обстрелы Белгорода

Несколько дней назад жители Белгородской области слышали громкие взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о якобы работе ПВО над регионом.

До этого Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом из воздуха. В результате атак зафиксировано разрушение инфраструктуры, пострадали местные жители.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Белгород
NEWS
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ