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Росіяни скаржаться на приховування втрат: дані дізнаються з соцмереж (перехоплення)

Фото: росіяни скаржаться на приховування втрат (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мешканець Білгородської області заявив, що влада РФ замовчує справжні втрати російської армії на війні проти України, натомість росіяни дізнаються про втрати з соціальних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки.

Місцевий житель Білгородської області під час розмови розповів про нібито посилення підрозділів ЗС РФ та замовчування значних втрат у підрозділах ЗС РФ в районі Бахмута.

Він заявив, що наразі Росія повідомляє лише про втрати з боку України, водночас замовчуючи втрати російських військових.

 

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - наголосили в ГУР.

Нагадаємо, раніше ми публікували розмову, в якій окупант розповідає своїй дружині, що росіяни на фронті п'ють, тому часто влаштовують перестрілки між собою.

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БахмутокупантиВійна Росії проти України