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Россияне жалуются на сокрытие потерь: данные узнают из соцсетей (перехват)

Фото: россияне жалуются на сокрытие потерь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Житель Белгородской области заявил, что власти РФ замалчивают настоящие потери российской армии на войне против Украины, зато россияне узнают о потерях из социальных сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки.

Местный житель Белгородской области во время разговора рассказал о якобы усилении подразделений ВС РФ и замалчивании значительных потерь в подразделениях ВС РФ в районе Бахмута.

Он заявил, что в настоящее время Россия сообщает лишь о потерях со стороны Украины, замалчивая потери российских военных.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", - подчеркнули в ГУР.

Напомним, ранее мы публиковали разговор, в котором оккупант рассказывает своей жене, что россияне на фронте пьют, поэтому часто устраивают перестрелки между собой.

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БахмутокупантиВойна России против Украины