Росіяни скаржаться на атаку дронів у Рязані: у районі НПЗ пожежа

Фото: на місці НП працюють службі (росЗМІ)
Автор: Маловічко Юлія

Російську Рязань масовано атакують невідомі безпілотники, працює ППО. Місцеві пабліки повідомляють про понад десяток вибухів у районі НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Рязань, триває атака на місцевий НПЗ, місцеві повідомляють про понад 10 вибухів", - пишуть під кадрами в Telegram.

На відео та фото, які також зняли очевидці, видно заграву, вибухи, вогонь і дим.

Місцеві пабліки закликають росіян забезпечити собі безпеку і не знімати на відео роботу ППО. Ще жителів Рязані застерігають від того, щоб брати до рук осколки збитих дронів, оскільки вони, згідно з повідомленнями, можуть бути не тільки вибухонебезпечними, а й отруйними.

"Корпусні фрагменти збитих БпЛА можуть містити вибухівку і бути обладнані таймерами-детонаторами. Наближатися до них заборонено!...Не допускайте нікого до уламків до приїзду екстрених служб. Також не беріть до рук вражаючі елементи від здетонованих БпЛА, оскільки вони можуть містити отруйні речовини.", - пише "Рязань Происшествия".

Також Telegram-канали РФ писали про дрони, що пролітають на рівні багатоповерхових будинків у Рязанській області.

Поки підтвердження або спростування атаки на Рязань від місцевої влади немає.

Примітно, що вчора, коли РФ здійснила масовану атаку на Україну, ворог запускав ракети саме з Рязанської області.

Нещодавні атаки на НПЗ у РФ

Нагадаємо, напередодні дрони атакували нафтовий термінал у Новоросійську - Генштаб ЗСУ визнав удар. Згідно з повідомленням авторитетного зарубіжного ЗМІ Reuters, атака України на Новоросійськ зупинила 2% світових поставок нафти.

Раніше ми писали більше про атаку 14 листопада на Новоросійськ і Енгельс "Нептунами" і дронами, що призвело до серйозного удару по нафтовій галузі агресора.

