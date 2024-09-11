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Росіяни шукають слабкі місця після зупинки операції під Покровськом, - експерт

Україна, Середа 11 вересня 2024 19:32
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Росіяни шукають слабкі місця після зупинки операції під Покровськом, - експерт Фото: воєнний експерт Михайло Жирохов (facebook.com_girohov)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

Російські військові призупинили операцію на Покровському напрямку. Однак окупанти продовжують шукати слабкі місця для наступу.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив воєнний експерт Михайло Жирохов.

"Після призупинення операції вони (росіяни, - ред.) почали шукати слабкі місця на лінії фронту та перекидати сили туди. Зараз вони дуже активізувалися на Лиманському напрямку, на Вугледарі вони активізувалися дуже сильно", - пояснив експерт.

Водночас Жирохов розповів, що наразі росіяни дуже активно почали застосовувати КАБи.

"Підтримка КАБів колосальна. Вчора КАБи падали на позиції щоп'ятнадцять хвилин. Це призводить до деяких територіальних втрат", - зауважив він.

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Курська операція ЗСУ позбавила РФ можливості маневру на Покровському напрямку.

Водночас за даними Forbes військові Збройних сил України почали контратакувати окупантів під Покровськом.

РБК-Україна також нещодавно також побувало у Покровську. Більше про ситуацію у прифронтовому місті - у нашому репортажі.

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Покровськ Війна Росії проти України Окупанти
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