Россияне ищут слабые места после остановки операции под Покровском, - эксперт
Российские военные приостановили операцию на Покровском направлении. Однако оккупанты продолжают искать слабые места для наступления.
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил военный эксперт Михаил Жирохов.
"После приостановки операции они (россияне, - ред.) начали искать слабые места на линии фронта и перебрасывать силы туда. Сейчас они очень активизировались на Лиманском направлении, на Угледаре они активизировались очень сильно", - пояснил эксперт.
В то же время Жирохов рассказал, что россияне очень активно начали применять КАБы.
"Поддержка КАБов колоссальна. Вчера КАБы падали на позиции каждые пятнадцать минут. Это приводит к некоторым территориальным потерям", - отметил он.
Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Курская операция ВСУ лишила РФ возможности маневра на Покровском направлении.
В то же время, по данным Forbes, военные Вооруженных сил Украины начали контратаковать оккупантов под Покровском.
РБК-Украина также недавно побывала в Покровске. Больше о ситуации в прифронтовом городе - в нашем репортаже.
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