Россияне ищут слабые места после остановки операции под Покровском, - эксперт

Российские военные приостановили операцию на Покровском направлении. Однако оккупанты продолжают искать слабые места для наступления.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"После приостановки операции они (россияне, - ред.) начали искать слабые места на линии фронта и перебрасывать силы туда. Сейчас они очень активизировались на Лиманском направлении, на Угледаре они активизировались очень сильно", - пояснил эксперт.

В то же время Жирохов рассказал, что россияне очень активно начали применять КАБы.

"Поддержка КАБов колоссальна. Вчера КАБы падали на позиции каждые пятнадцать минут. Это приводит к некоторым территориальным потерям", - отметил он.