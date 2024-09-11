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Россияне ищут слабые места после остановки операции под Покровском, - эксперт

Украина, Среда 11 сентября 2024 19:32
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Россияне ищут слабые места после остановки операции под Покровском, - эксперт Фото: военный эксперт Михаил Жирохов (facebook.com_girohov)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Российские военные приостановили операцию на Покровском направлении. Однако оккупанты продолжают искать слабые места для наступления.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"После приостановки операции они (россияне, - ред.) начали искать слабые места на линии фронта и перебрасывать силы туда. Сейчас они очень активизировались на Лиманском направлении, на Угледаре они активизировались очень сильно", - пояснил эксперт.

В то же время Жирохов рассказал, что россияне очень активно начали применять КАБы.

"Поддержка КАБов колоссальна. Вчера КАБы падали на позиции каждые пятнадцать минут. Это приводит к некоторым территориальным потерям", - отметил он.

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Курская операция ВСУ лишила РФ возможности маневра на Покровском направлении.

В то же время, по данным Forbes, военные Вооруженных сил Украины начали контратаковать оккупантов под Покровском.

РБК-Украина также недавно побывала в Покровске. Больше о ситуации в прифронтовом городе - в нашем репортаже.

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