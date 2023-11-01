Росіяни шукають слабке місце в обороні ЗСУ на півночі від Бахмута, - експерт

Варто зазначити, що російські контратаки на північ від Бахмута спостерігаються кілька тижнів поспіль. Це незначні тактичні успіхи обумовлені невигідним для наших позицій рельєфом.

"Навіть якщо ми відходимо на кілометр чи два, це не змінює ситуацію в цілому з точки зору оперативно-стратегічного рівня. Мені здається, атаки на різних напрямках пов'язані з тим, що окупаційні війська намагаються знайти якесь, на їхню думку, слабке місце у нашій обороні на сході", - розповів військовий експетр Олександр Мусієнко.

За його словами, окупантам не вдається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ під Куп'янськом та не дуже виходить під Лиманом, тому зараз вони намагаються на півночі від Бахмута.

Бої за Бахмут

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

За останніми даними Генштабу, запеклі бої продовжуються точитися у районі Авдіївки, яку намагаються оточити окупанти. Попри це, наші військові мають успіхи під Бахмутом.

ЗСУ продовжуються штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворога втрат і закріплюють на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку. Також росіяни вели штурмові дії у районі Південного Донецької області.

Військові експерти зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту досить динамічна. Окупанти не полишають спроб перейти в наступ на північному фланзі, однак наразі рано говорити про те, що росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом.

Нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські військові суттєво посилили своє угруповання та перейшли до активних дій у районі Бахмута.