Говорити про те, що росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом, зарано, - експерти

Ворог не полишає спроб перейти в наступ на північному фланзі, однак наразі говорити про те, що російські окупанти перехопили ініціативу під Бахмутом, зарано. Ситуація на цій ділянці фронту досить динамічна.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Східне дежавю. Чи повториться Бахмутський сценарій в Авдіївці та що відбувається на півдні ".

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, казати про те, що росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом, зарано.

"Це було помітно і раніше, ворог не залишав спроб перейти в наступ на північному фланзі. Але загалом це не означає, що ініціатива перейшла до російських військ. Треба розуміти, що зараз на сході Росія активізувалася на різних ділянках, щоб максимально відтягнути наші сили з півдня і перевести їх в оборону. І робитиме це скрізь, де має позиції та передумови", - зазначив він.

Військовий експерт Владислав Селезньов також дотримується такої думки. Він наголосив, що ситуація під Бахмутом досить динамічна.

"Десь ми маємо перевагу, десь ворог володіє ініціативою. Але прямо зараз кричати, що все пропало, що ситуація критична - напевно, до цієї ділянки фронту це не має жодного відношення", - сказав експерт.

Бої у районі Бахмута

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Українські бійці продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там було звільнено населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

При цьому сам Бахмут поки що залишається під контролем російських окупантів. Також загарбники намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.

За останніми даними Генштабу, українські бійці продовжують штурмові дії південніше Бахмута. ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.