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Росіяни шукають операторів дронів на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: Росіяни шукають операторів дронів на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує вербувати молодь на війну проти Батьківщини. Наразі окупанти шукають операторів дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, за даними центру, на тимчасово окупованих територіях Криму ворог проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ. Потрапити на курс можна лише за умови, що по закінченню згодишся піти “добровольцем” на війну проти України.

Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й набирає до лав своєї армії мешканців окупованих територій, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про інструкторів та працівників ДОСААФ Руху Опору через спеціальний чат-бот.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

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