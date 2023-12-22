Россияне ищут операторов дронов на оккупированных территориях, - ЦНС

Так, по данным центра, на временно оккупированных территориях Крыма враг проводит набор на курсы оперирования FPV-дронами при ячейках ДОСААФ. Попасть на курс можно только при условии, что по окончании согласишься пойти "добровольцем" на войну против Украины.

Таким образом враг в очередной раз нарушает международное право и набирает в ряды своей армии жителей оккупированных территорий, ведь россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны за которую они воюют.

Центр национального сопротивления призывает сообщать об инструкторах и работниках ДОСААФ Движения Сопротивления через специальный чат-бот.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.

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