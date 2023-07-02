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Росіяни шукають двох озброєних дезертирів на узбережжі Азовського моря

Фото: біля Маріуполя росіяни шукають дезертирів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Двоє озброєних окупантів дезертирували неподалік Урзуфа Донецької області, тепер їх розшукує ОМОН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, втікачі покинули територію підрозділу 1 липня, з тих пір їх шукають по всіх селищах вздовж узбережжя Азовського моря.

"ОМОН з Санкт-Петербурзі, який базується в Маріуполі нарешті знайшов роботу", - зазначив Андрющенко.

Ситуація в Маріупольському районі

Маріуполь та район було окуповано ще навесні 2022 року, з тих пір росіяни активно використовують регіон для розташування там своїх військових сил та техніки.

Також росіяни шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянське спрямування та Вугледар, для цього вони вирішили розчистити колію до порту в місті.

Водночас, вони регулярно отримують удари від ЗСУ та партизанів. Так, 24 липня повідомлялось про вибух в Маріуполі - тоді загинуло 4 ворожих офіцера.

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МаріупольДонецька область