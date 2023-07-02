Россияне ищут двух вооруженных дезертиров на побережье Азовского моря

По его словам, беглецы покинули территорию подразделения 1 июля, с тех пор их ищут по всем поселкам вдоль побережья Азовского моря.

"ОМОН из Санкт-Петербурга, базирующийся в Мариуполе наконец-то нашел работу", - отметил Андрющенко.

Ситуация в Мариупольском районе

Мариуполь и район был оккупирован еще весной 2022 года, с тех пор россияне активно используют регион для размещения там своих военных сил и техники.

Также россияне ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское движение и Угледар, для этого они решили расчистить колею в порт в городе.

В то же время, они регулярно получают удары от ВСУ и партизан. Так, 24 июля сообщалось о взрыве в Мариуполе - тогда погибли 4 вражеских офицера.

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