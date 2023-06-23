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В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідовано 4 офіцери армії РФ

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Маріуполь, П'ятниця 23 червня 2023 07:43
В окупованому Маріуполі пролунав вибух: ліквідовано 4 офіцери армії РФ Фото: у Маріуполі пролунав вибух, ліквідовані офіцери РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух сьогодні вночі, 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Повідомляється, що в результаті вибуху ліквідовано щонайменше чотири офіцери армії РФ.

"Маріупольський Опір доповідає про ліквідацію щонайменше 4 офіцерів окупантів, які оселилися у приватному будинку маріупольців в евакуації, у Приморському районі неподалік Маріупольського морського порту", - йдеться у повідомленні Андрющенка.

Ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі

З перших днів окупації війська РФ почали перетворювати місто на військову базу та логістичний центр для постачання своїх підрозділів зброєю.

Для спрощення логістики росіяни шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянське спрямування та Вугледар, з цією метою вони вирішили розчистити колію до порту.

Також у Маріуполі базуватиметься Азовський військово-морський район у складі Чорноморського флоту РФ. Раніше окупанти перекинули незвичайний боєкомплект із Маріуполя та району на Бердянське спрямування, а також ремонтують гармати на одному із заводів.

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