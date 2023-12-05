Росіяни шукають в Чорному морі пілотів збитого Су-24М, - Ігнат

Полковник зазначив, що росіяни направили для цієї операції літак Ан-26. Він намагається знайти пілотів збитого бомбардувальника в акваторії Чорного моря.

"Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів - екіпаж бомбардувальника Су-24М! Так собі рішення. Кінці - в воду!" - написав спікер у своєму Facebook у вівторок увечері.

Представник Повітряних сил також додав, що ворожий Ан-26 "не полишає надій".

"Як стерв'ятники досі кружляють над місцем падіння... Вічного занурення, "браття"!" - йдеться у публікації.

Знищення російського Су-24М

Раніше сьогодні, 5 грудня, Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення російського бомбардувальника Су-24М. Літак противника був збитий у районі острова Зміїний.

Як уточнили українські захисники, Су-24М окупантів знищили, коли він під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару на півдні Одеської області.

У коментарі РБК-Україна речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що знищений літак ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.

Пізніше ввечері президент Володимир Зеленський подякував бійцям ЗСУ за збиття російського бомбардувальника Су-24М. Глава держави зазначив, що Сили оборони й надалі будуть "мінусувати" терористів.

Довідка. Су-24М є надзвуковим фронтовим бомбардувальником, модернізованим варіантом Су-24. Цей літак був прийнятий на озброєння у 1985 році радянською армією. Су-24М входить до авіапарку Повітряних Сил України, а також є в російських Повітряно-космічних силах.

Літак призначений для завдання прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних і надводних цілях за будь-яких погодних умов. Може нести бомбове навантаження до 8 тонн.