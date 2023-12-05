UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни шукають в Чорному морі пілотів збитого Су-24М, - Ігнат

Фото: спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники відправили літак на пошуки екіпажу бомбардувальника Су-24М, збитого сьогодні українськими військовими неподалік острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната.

Полковник зазначив, що росіяни направили для цієї операції літак Ан-26. Він намагається знайти пілотів збитого бомбардувальника в акваторії Чорного моря.

"Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів - екіпаж бомбардувальника Су-24М! Так собі рішення. Кінці - в воду!" - написав спікер у своєму Facebook у вівторок увечері.

Представник Повітряних сил також додав, що ворожий Ан-26 "не полишає надій".

"Як стерв'ятники досі кружляють над місцем падіння... Вічного занурення, "браття"!" - йдеться у публікації.

Знищення російського Су-24М

Раніше сьогодні, 5 грудня, Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення російського бомбардувальника Су-24М. Літак противника був збитий у районі острова Зміїний.

Як уточнили українські захисники, Су-24М окупантів знищили, коли він під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару на півдні Одеської області.

У коментарі РБК-Україна речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що знищений літак ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.

Пізніше ввечері президент Володимир Зеленський подякував бійцям ЗСУ за збиття російського бомбардувальника Су-24М. Глава держави зазначив, що Сили оборони й надалі будуть "мінусувати" терористів.

Довідка. Су-24М є надзвуковим фронтовим бомбардувальником, модернізованим варіантом Су-24. Цей літак був прийнятий на озброєння у 1985 році радянською армією. Су-24М входить до авіапарку Повітряних Сил України, а також є в російських Повітряно-космічних силах.

Літак призначений для завдання прицільних ракетно-бомбових ударів по наземних і надводних цілях за будь-яких погодних умов. Може нести бомбове навантаження до 8 тонн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Су-24Збройні сили УкраїниВоздушные силы Украины