Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу противник здійснив:

3 ракетні удари

67 авіаційних ударів

5642 обстріли , зокрема 96 - із РСЗВ

, зокрема - із РСЗВ 140 КАБів (керованих авіабомб)

4482 дрони-камікадзе

Авіаційні удари зафіксовано, зокрема, по Білогір’ю, Новоандріївці, Григорівці, Річному, Веселянці Запорізької області, а також по Херсону та Львовому на Херсонщині.

У відповідь Сили оборони України уразили:

9 районів зосередження живої сили та техніки ворога

2 пункти управління

1 радіолокаційну станцію

5 артилерійських засобів

Ситуація за напрямками

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 20 атак. Противник завдав 15 авіаударів, скинув 24 КАБи та здійснив 279 артилерійських обстрілів, зокрема 6 - із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. ЗСУ зупинили 10 атак в районах Вовчанська, Кам’янки, Вовчанських Хуторів та Красного Першого.

Куп’янський напрямок. Противник атакував 5 разів, штурми відбувалися біля Куп’янська, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Лиманський напрямок. ЗСУ стримали 19 атак біля Карпівки, Григорівки, Серебрянки, Чернещини, Середнього та Шандриголового.

Краматорський напрямок. Зафіксовано 1 невдалу атаку поблизу Новомаркового.

Торецький напрямок. Ворог атакував 11 разів біля Олександро-Шультиного, Яблунівки, Щербинівки, Іванопілля та Степанівки.

Покровський напрямок. Найбільш напружена ділянка фронту - 37 атак поблизу Полтавки, Попового Яру, Володимирівки, Красного Лиману, Никанорівки, Котлиного, Миролюбівки, Новоекономічного, Сухецького, Родинського, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Звірового, Удачного, Зеленого Кута та Новоукраїнки.

Новопавлівський напрямок.Противник провів 12 атак біля Маліївки, Воскресенки, Новополя, Темирівки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля та в напрямку Філії.

Оріхівський напрямок. Окупанти спробували просунутись біля Кам’янського.

Придніпровський напрямок. ЗСУ відбили атаку в районі Антонівського мосту.

Сіверський і Гуляйпільський напрямки. Наступальних дій ворог не проводив.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.