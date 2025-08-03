Росіяни штурмують, ЗСУ тримають оборону: Генштаб оновив дані по фронту

Протягом минулої доби на фронті сталося 138 бойових зіткнень. Російська армія завдала понад 5600 обстрілів, скинула 140 авіабомб і застосувала 4482 дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу противник здійснив:
Авіаційні удари зафіксовано, зокрема, по Білогір’ю, Новоандріївці, Григорівці, Річному, Веселянці Запорізької області, а також по Херсону та Львовому на Херсонщині.
У відповідь Сили оборони України уразили:
Північно-Слобожанський і Курський напрямки. Українські сили відбили 20 атак. Противник завдав 15 авіаударів, скинув 24 КАБи та здійснив 279 артилерійських обстрілів, зокрема 6 - із РСЗВ.
Південно-Слобожанський напрямок. ЗСУ зупинили 10 атак в районах Вовчанська, Кам’янки, Вовчанських Хуторів та Красного Першого.
Куп’янський напрямок. Противник атакував 5 разів, штурми відбувалися біля Куп’янська, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового.
Лиманський напрямок. ЗСУ стримали 19 атак біля Карпівки, Григорівки, Серебрянки, Чернещини, Середнього та Шандриголового.
Краматорський напрямок. Зафіксовано 1 невдалу атаку поблизу Новомаркового.
Торецький напрямок. Ворог атакував 11 разів біля Олександро-Шультиного, Яблунівки, Щербинівки, Іванопілля та Степанівки.
Покровський напрямок. Найбільш напружена ділянка фронту - 37 атак поблизу Полтавки, Попового Яру, Володимирівки, Красного Лиману, Никанорівки, Котлиного, Миролюбівки, Новоекономічного, Сухецького, Родинського, Лисівки, Новопавлівки, Покровська, Звірового, Удачного, Зеленого Кута та Новоукраїнки.
Новопавлівський напрямок.Противник провів 12 атак біля Маліївки, Воскресенки, Новополя, Темирівки, Толстого, Мирного, Зеленого Поля та в напрямку Філії.
Оріхівський напрямок. Окупанти спробували просунутись біля Кам’янського.
Придніпровський напрямок. ЗСУ відбили атаку в районі Антонівського мосту.
Сіверський і Гуляйпільський напрямки. Наступальних дій ворог не проводив.
Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб.
Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 178 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 135 одиниць автомобільної техніки окупантів.