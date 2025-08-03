РФ втратила понад 900 солдатів і десятки артсистем: Генштаб оновив дані
Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
За минулу добу, з 2 на 3 серпня, росіяни втратили у боях проти України ще 920 солдатів. Також ЗСУ знищили 43 артсистеми та 135 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 056 130 (+920) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 068 од.;
- бойових броньованих машин - 23 071 (+2) од.;
- артилерійських систем - 31 025 (+43) од.;
- РСЗВ - 1452 од.;
- засоби ППО - 1203 од.;
- літаків - 421 од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49 374 (+178) од.;
- крилатих ракет - 3552 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 57 159 (+135) од.;
- спеціальної техніки - 3935 од.